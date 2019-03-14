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أبل تكشف عن موعد مؤتمر إطلاق خدمة محتوى البث المرئي

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كشفت شركة أبل الأمريكية عن موعد عقد مؤتمرها الخاص بالكشف عن خدمة محتوى البث المرئي ليعقد في 25 من الشهر الجاري.

ووفقا لتقارير صحفية متخصصة تقوم "أبل" بالكشف عن تحديثات بعض أجهزتها والحديث عن أنظمة التشغيل في مثل هذا الوقت من العام، لكن يبدو أن هذا المؤتمر سيشهد تركيزًا كبيرًا على خدمة بث المحتوى المرئي التي كانت التقارير تتحدث عنها منذ بداية العام الماضي.

وبات تركيز شركة أبل على الخدمات التي تدر أرباح طائلة للشركة في ظل ضعف مبيعات هواتف آيفون.

ومن المتوقع أن تكشف أبل بجانب خدمة البث، عن سماعات الجيل الثاني من Airpods، حيث ذكرت مجلة فوربس أن شركة أبل ستكشف عن سماعاتها Airpods الجديدة نهاية الشهر الجاري أيضا، وقد تستغل أبل مؤتمرها القادم بالكشف عن السماعات الذي ستأتي بإضافات وتحديثات، أبرزها إمكانية شحن البطارية بشكل كامل خلال 15 دقيقة فقط واستخدامها لمدة 24 ساعة، إلى جانب مستشعرات لمراقبة صحة المستخدم. 

يشار إلى أن أبل سبق واستخدمت كلمة Showtime في الإعلان عن المؤتمر عندما كشفت عن خدمة iTunes قبل 13 عاما من الآن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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