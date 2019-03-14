"واتساب" تحظر مستخدمي الإصدارات غير الرسمية من تطبيقها

في محاولة من شركة واتساب للقضاء على الإصدارات المقلدة من التطبيق، أطلقت حملة حظر مؤقت للمستخدمين الذين يعتمدون على إصدارات غير رسمية منه.
وبحسب صحيفة ميرو البريطانية قالت خدمة المراسلة المملوكة لـ"فيسبوك" إن أي استخدم لإصدار غير معتمد من واتساب سيتلقى رسالة داخل التطبيق تفيد بأن حسابه "محظور مؤقتا".
كما حذرت واتساب في حال وصول الرسالة إلى المستخدم؛ فيتوجب عليه تحميل التطبيق الرسمي لمتابعة استخدام واتساب.
ويتصدر تطبيقا WhatsApp Plus و GB WhatsApp، الإصدارات المقلدة من واتساب وهما إصداران معدلان من واتساب يتيحان للمستخدمين إضافة أنماط مختلفة.
وقالت شركة واتساب: "لا يدعم تطبيق واتساب الرسمي تطبيقات الطرف الثالث لأنه لا يمكننا التحقق من ممارساتهم الأمنية".
وذكرت واتساب أن المستخدمين الذين يواجهون عملية حظر الحساب في التطبيق الرسمي، ربما يرجع ذلك إلى أن المستخدم انتهك شروط خدمة التطبيق.
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