عطل فني يصيب "فيسبوك" و"أنستقرام" بالشلل

تعرض موقعا وتطبيقا "فيسبوك" و"أنستقرام" إلى خلل فني، مساء الأربعاء، أدى إلى تعطله في عدد من مناطق العالم.
وشكا مستخدمون في بعض الدول العربية وعدد من دول العالم، من أنهم فقدوا القدرة على استخدام الموقعين والتطبيقين بشكل سليم.
وانتشر على موقع تويتر هاشتاج "facebookdown".
فيما نشر مستخدمون رسالة باللغة العربية من "فيسبوك" تفيد أن الموقع تحت الصيانة مؤقتا وسيعود للعمل بشكل طبيعي خلال دقائق.
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