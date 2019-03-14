"آي بي إم" تطور تقنية الوجه الذكي بصور لملايين الأشخاص دون علمهم

أزمة خرق بيانات جديدة تضرب واحدة من شركات الحوسبة الكبرى في العالم، وهي شركات IBM الأمريكية، التي تواجه حاليا أزمة استخدام صور لمستخدمين على أحد مواقع التواصل لتبادل الصور دون إذن منهم.
وأوضح موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التكنولوجيا، أن شركة IBM الأمريكية، في سبيل تطوير أبحاثها بمجال أجهزة الاستشعار الذكية للتعرف على الوجه، قامت باستخدام الملايين من الصور من موقع Flickr، دون إذن مسبق من الأشخاص الظاهرين في هذه الصورة.
وذكر الموقع، نقلا عن شبكة NBC الأمريكية، أن شركة IBM أثارت ضدها شكوكا بعد هذا التصرف، على الرغم من حصولها على موافقة المصورين الذين قاموا بتصوير هذه اللقطات، غير أن تجاهلها للأشخاص الظاهرين في الصور يعرضها للمساءلة القانونية.
كما كشفت شبكة NBC عن أن بعضا من المصورين الذين حصلت شركة IBM على موافقتهم، ما كانوا يعلمون أن صورهم ستستخدم لتطوير تقنية التعرف على الوجه الذكية.
ودافع المسؤولون بشركة IBM عن هذا الإجراء بتصريح نقله موقع "ذا فيرج" جاء به التزام شركة IBM بمطلق السرية والخصوصية للأشخاص الظاهرين بالصور المستخدمة في البحث، مؤكدين أن قاعدة البيانات المحتضنة للصور الخاضعة للبحث من المستحيل الولوج لها دون إذن على أعلى مستوى من داخل شركة IBM.
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