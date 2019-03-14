شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط طائرة تدريب عسكرية فى الجزائر ومصرع قائدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل الإعلام الجزائرية، بسقوط طائرة تدريب عسكرية فى مدينة وهران، مشيرة إلى أن قائدها لقى مصرعه. وذكرت وسائل الإعلام، أن الحادث وقع خلال تمارين الطيران الليلية بالمدرسة العليا للطيران، فى الطفراوى بمدينة وهران. ونقلت عن مصادر رسمية، أن قائد الطائرة بوجادى محمد مهدى، لقى مصرعه إثر سقوط الطائرة.

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