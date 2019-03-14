سوريا الديمقراطية: أكثر من 15 عنصرا من داعش قتلوا فى هجوم على جيب محاصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التى تحاصر آخر جيب لتنظيم داعش فى شرق سوريا أنها تقدمت داخل الجيب بعد اشتباكات وضربات جوية نفذها التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة.
وقال المكتب الإعلامى لقوات سوريا الديمقراطية فى بيان "تقدم مقاتلونا فى عمق المناطق التى كان يسيطر عليها التنظيم الإرهابى، وثبتوا عددا من النقاط الجديدة، وذلك إثر اشتباكات تكبد فيها الإرهابيون عددا من القتلى والجرحى".
وذكر البيان أن 15 من عناصر داعش قتلوا بعدما حاولوا مهاجمة قوات سوريا الديمقراطية.
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