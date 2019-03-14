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© REUTERS / Ronen Zvulun
وأشارت الصحيفة إلى أن عمل "الوحدة السرية" هو التخطيط لإعداد هجمات عسكرية على إسرائيل من خلال المناطق الواقعة على الحدود السورية الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة، فإن المدعو علي موسى دقدوق هو يترأس هذه الخلية في الجولان، وقالت إن دقدوق سجن في العراق عام 2006 بتهمة التخطيط لإعداد هجوم ضد القوات الأمريكية وتم الإفراج عنه عام 2012.
كما تتابع "تلغرف" نقلا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، بالقول إن الوحدة التي يترأسها دقدوق سرية وأنشئت من دون علم الرئيس السوري بشار الأسد، وهي لا تزال في طور الإنشاء والتجنيد.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة تكشف عن الدولة التي ساعدت إسرائيل بكشف خلية "حزب الله" في الجولان السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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