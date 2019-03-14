صحيفة تكشف عن الدولة التي ساعدت إسرائيل بكشف خلية "حزب الله" في الجولان السوري

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كشفت صحيفة " التلغراف" البريطانية عن دور بريطانيا المهم بكشف "ملف الجولان"، وذلك من خلال اعتقال القوات الخاصة البريطانية لمسؤول في "حزب الله" اللبناني الذي كشف بدوره بعد التحقيقات معه عن وحدة سرية تعمل في منطقة الجولان جنوبي سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمل "الوحدة السرية" هو التخطيط لإعداد هجمات عسكرية على إسرائيل من خلال المناطق الواقعة على الحدود السورية الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، فإن المدعو علي موسى دقدوق هو يترأس هذه الخلية في الجولان، وقالت إن دقدوق سجن في العراق عام 2006 بتهمة التخطيط لإعداد هجوم ضد القوات الأمريكية وتم الإفراج عنه عام 2012.

كما تتابع "تلغرف" نقلا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، بالقول إن الوحدة التي يترأسها دقدوق سرية وأنشئت من دون علم الرئيس السوري بشار الأسد، وهي لا تزال في طور الإنشاء والتجنيد.