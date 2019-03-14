طهران ترد على تصريحات بومبيو حول دور إيران في منطقة الشرق الأوسط

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طهران — سبوتنيك. وقال قاسمي، في بيان على صفحته على "تلغرام"، اليوم الخميس: "المسؤولون الأمريكيون يكذبون ويدعون زيفا للحفاظ على الوضع في غرب آسيا في بيئة متوترة وفي أزمات معقدة وغير قابلة للحل".

وكان بومبيو، قال إن الولايات المتحدة تتطلع لتحقيق تقدم كبير بشأن تحالف أمني في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة المقبلة، مؤكدا أن التحالف الاستراتيجي سيشكل حصنا في مواجهة العدوان والإرهاب والتطرف الإيراني، وسوف يرسي السلام في الشرق الأوسط.

وعن تصريحات بومبيو حول العلاقات الإيرانية العراقية: "إيران والعراق جيران منذ مئات السنين، وقرر قادة البلدين الوقوف إلى جانب بعضهم البعض في هذه الظروف الصعبة، وإذا كان مثل هذا القرار يلحق الضرر بالمصالح الأميركية، فلا يجب بسبب غضبهم وعاداتهم الأنانية أن يسمحوا لأنفسهم بأن يستخدموا ألفاظا وتعابير غير دبلوماسية وبعيدة عن الواقعية خلال تعاملاتهم مع الدول المستقلة".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت، أمس الأربعاء، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان للعام 2018 والذي رصد أوضاع حوالي مئتي بلد ومنطقة. وخلص التقرير إلى أن السلطات العراقية لم تتمكن من السيطرة على بعض عناصر قوات الأمن، وخاصة وحدات معينة من قوات الحشد الشعبي المتحالفة مع إيران.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى تقارير عن حصول أعمال قتل غير قانونية أو تعسفية على يد بعض أفراد قوات الأمن العراقية، ولا سيما العناصر المتحالفة مع إيران في الحشد الشعبي، كما تحدث التقرير أيضا عن عمليات تجنيد غير مشروع للأطفال أو استخدامهم من قبل وحدات تابعة للحشد الشعبي متحالفة مع إيران وتعمل خارج سيطرة الحكومة، كذلك حالات اختفاء قسري وتعذيب واعتقال تعسفي، ومراكز احتجاز في ظروف قاسية ومهددة للحياة.