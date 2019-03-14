وزير جزائري يتحدث عن "القدرة الخارقة" للشعب

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وقال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة عن المتظاهرين في بلاده: "نحن معجبين بهذه القدرة التنظيمية الخارقة للعادة، بهذا التحكم في التكنولوجيات الجديدة، و بالطابع السلمي لهذه المظاهرات"، حسب "وكالة الأنباء الجزائرية".
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
وتابع: "نتحمل مسؤولياتنا ونرفض أن يملي علينا أي شريك مسعانا وسلوكنا".
ووصف وزير الخارجية "مئات الآلاف من المتظاهرين بالمحترمين".
وتشهد الجزائر، منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة، تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة، وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.
وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية، المقررة يوم 18 أبريل/نيسان 2019.
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