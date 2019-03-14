إعلام جزائري: سقوط طائرة تدريب عسكرية ومقتل قائدها في وهران

ونقلت الفضائية الجزائرية، عن مصادر قالت إنها "رسمية"، أن "قائد الطائرة، المدعو بوجادي محمد مهدي قد استشهد إثر سقوط الطائرة".

وأشارت القناة بأن قائد الطائرة الذي قتل في الحادث، كان طالبا شبلا بالمدرسة العليا للطيران، وكان يقوم بتمارين ليلية.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قتل ضابطان من القوات الجوية الجزائرية في تحطم طائرتهما المقاتلة التي تحطمت في الليل على بعد حوالي 250 كلم جنوب غرب العاصمة الجزائر.

وتحطمت الطائرة "في منطقة زراعية غير مأهولة"، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها، طيارًا ومساعد الطيار.