السعودية تخسر أرقاما خيالية بسبب حوادث الطرق

وقدرت قيمة الخسائر المادية الناجمة عن حوادث السيارات أكثر من 10 مليارات ريال سنويا، حسب صحيفة "الوطن" السعودية. وبلغت قيمة التعويضات التي قدمتها شركات تأمين المركبات 8.314 مليارات ريال عام 2017. "الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي".

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