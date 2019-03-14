بارزاني: تنفيذ الدستور العراقي كفيل بحل جميع المشكلات

أربيل/ عارف يوسف/ الخليج 365
قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس إقليم شمال العراق السابق مسعود بارزاني، إن تنفيذ الدستور العراقي كفيل بحل جميع المشكلات مشددا على ضرورة تمتين العلاقات بين الإقليم وبقية مناطق البلاد.
جاء ذلك خلال لقائه الأربعاء، أحمد منفي محافظ المثنى وأعضاء من مجلس المحافظة بمقره في أربيل، وفق بيان صدر عن مكتبه الخميس، اطلعت عليه الخليج 365.
وبحث اللقاء الأوضاع المعيشية للمواطنين العراقيين، وخاصة في محافظة المثنى وبقية محافظات وسط وجنوب البلاد.
وأكد الجانبان على "ضرورة الاستفادة من تجربة الإقليم من أجل نقلها إلى محافظة المثنى، وتطوير القطاع السياحي وتعزيز العلاقات".
وأضف البيان، أنه تم تداول الأوضاع والمشكلات الموجودة في العملية السياسية في العراق.
وأشار الحاضرون إلى ضرورة تنفيذ الدستور العراقي من أجل حل المشكلات.
من جانبه، أوضح بارزاني أن العلاقات بين الإقليم ومحافظة المثنى "مهمة"، وأنه بعد عملية تحرير العراق "لو تم الاعتماد على الدستور كأساس لحل المشكلات، لكانت الأوضاع أحسن من الآن".
وشدد على ضرورة تمتين العلاقات بين الإقليم وبقية مناطق العراق.
وأفاد بارزاني بعدم جواز تحول المشكلات والخلافات السياسية في العراق إلى أحقاد وضغائن بين القوميات.
وأردف بالقول: "يجب تعميق السلام والوئام الموجودين بين المكونات العراقية".
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