أبها يحتفظ بصدارة #دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان_للدرجة_الأولى

الخليج - حسن القبيسي

اختتمت أمس الأربعاء مباريات الجولة الثامنة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ونجح فريق أبها في الاحتفاظ بصدارة جدول الترتيب، بفارق نقطة وحيدة عن أقرب ملاحقيه.

وأقيمت 10 مباريات في الجولة انتهت 8 منها بفوز أحد الفريقين، بينما خيم التعادل السلبي على واحدة والإيجابي على أخرى.

ويمتلك فريق جدة أقوى خط هجوم في الجولة، بعد أن سجل لاعبوه 3 أهداف وحققوا الفوز بثلاثية دون رد على حساب مضيفهم هجر.

أبها تغلب على ضيفه المجزل بهدفين دون رد، ليؤمن الفريق صدارته لجدول الترتيب برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ضمك أقرب ملاحقيه، الذي حقق فوزا بنفس النتيجة أمام نظيره النهضة.

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وينفرد أبها برقم مميز آخر، وهو الأكثر تحقيقا للانتصارات في المسابقة حتى الآن بـ15 انتصارا وبفارق فوز وحيد عن العدالة وفوزين عن ضمك.

ولا يزال فريق جدة يتربع على صدارة قائمة الأكثر تحقيقا للتعادل وذلك في 15 مباراة من 28 جولة، يليه ضمك والنجوم (12 لقاء).

في المقابل، خسر فريق الشعلة 15 مباراة كأكثر الفرق تعرضا للهزيمة حتى الآن، بفارق خسارة وحيدة عن الوشم، وخسارتين عن كل من العروبة والقيصومة.

ويمتلك ضمك أقوى خط هجوم في المسابقة بـ41 هدفا، يليه كل من نجران والنجوم والمجزل (35 هدفا).

وعلى صعيد اللاعبين، ينفرد كارلوس أندريا مهاجم العدالة بصدارة هدافي المسابقة برصيد 14 هدفا، يليه شيبان تراوري لاعب النهضة وسيث سكالا من الطائي بـ13 هدفا لكل منهما.