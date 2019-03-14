محاولة لتهريب 1500 حبة قات في #فيفاء

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صحيفة الخليج الالكترونية
أسفرت يقظة رجال الشرطة في محافظة فيفاء، عن ضبط وكشف مخابئ سرية لتهريب القات.
وتفصيلًا، استطاعت شرطة محافظة فيفاء، بقيادة رئيس المركز الرائد جابر الصهلولي، ضبط 1500 حبة قات، مُعَدة للتهريب، في عمليتين منفصلتين، خلال اليومين الماضيين.
وحاول المهربان من جنسيتين آسيويتين، خداع نقاط التفتيش، وتخبئة المهربات في أماكن سرية، أحدها داخل صهريج للمياه، والآخر داخل برادة توزيع مواد غذائية؛ لكن يقظة وجهود رجال الأمن، كانت بالمرصاد؛ حيث تم ضبط جميع الكميات المهربة من القات، والقبض على المهربين.
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