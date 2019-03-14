مجلس_الأمن: لا تقدم حول إعادة الانتشار في #الحديدة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن أعضاء مجلس الأمن أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس أفاد بعدم إحراز تقدم على صعيد إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، بحسب ما نص اتفاق ستوكهولم الذي عقد في ديسمبر الماضي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي فرانسوا ديلاتر، رئيس المجلس الحالي، لصحفيين بعد اجتماع مغلق يوم الأربعاء إن تقرير غريفيثس “ليس جيدا”.

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بدوره قال مارك بيكستين دي بوتسفيرفي، سفير بلجيكا لدى الأمم المتحدة، لصحفيين “في هذه اللحظة لم يتم إحراز تقدم لذا ربما يتعين على المجلس القيام بشيء ما”.

في حين أعلنت كارين بيرس، سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، أن أعضاء المجلس لطالما ذكروا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم “هش- وهذا دليل على أنه هش”، لكنها أضافت “إلا أنه لا يمكنني القول إنه أكثر اضطرابا مما كنا نتوقع”.