«فيسبوك» تحقق في تأثير تعطّل تطبيقاتها على المستخدمين

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت شركة فيسبوك، أنها تحقق في التأثير الكلي للصعوبات الفنية التي واجهها تطبيقا إنستجرام وماسنجر أمس الأربعاء.

وأضافت الشركة في بيان: «لا نزال نحقق في التأثير الكلي لهذ المسألة، بما في ذلك إمكانية إعادة تمويل المعلنين»، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبيرج.

وتعرَّض موقعا التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إنستجرام»، في عدد من دول العالم، إلى عطل مفاجئ مساء أمس الأربعاء؛ حيث لم يتمكن المستخدمون من الوصول إلى حساباتهم، وأحيانًا إلى الموقع ككل.

من جهته، أقرّ فيسبوك بوجود عطل، وقال في بيان: «نحن على علم بأن بعض المستخدمين حول العالم يواجهون صعوبات في استخدام التطبيق»، بينما انتشر وسم (هاشتاج) «#Facrbookdown» على نطاق واسع على منصات التواصل المختلفة.

وأبلغ مستخدمو الموقع عن مشاكل واجهتهم، عند محاولة الوصول إلى حساباتهم في عدة مناطق، بينما أبرزت خريطة توضح نطاق العطل أنه أصاب أجزاءً واسعة من الولايات المتحدة، وغرب أوروبا، وأجزاءً من الشرق الأوسط، فضلًا عن الهند وماليزيا وإندونيسيا.

وذكر موقع «Down Detector» المعني بمراقبة نشاط المواقع على شبكة الإنترنت، أنه بحلول الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش، وصل عدد بلاغات المستخدمين عن مشكلات واجهتهم أثناء استخدام فيسبوك إلى 11،172 بلاغًا.

وقال المستخدمون، إنهم واجهوا «صفحات فارغة» عندما حاولوا الدخول إلى حساباتهم، وبقيت الصفحة «بيضاء» دون أي من محتويات الموقع.

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وعلى مدار أشهر، تلقى موقع «فيسبوك» ضربات قوية متتالية؛ بسبب «فضائح» بشأن خصوصية المستخدمين، آخرها إعلان الشركة العملاقة أن بياناتهم، بل رسائلهم الخاصة، تتاح لأكثر من 150 شركة.

ووفقًا لموقع «سي بي سي»، يمتلك «فيسبوك» عنك المعلومات التي تسجلها أنت على الموقع بنفسك، مثل البريد الإلكتروني، والأصدقاء، ورقم الهاتف، ومكان العمل والسكن.

لكن البيانات لا تقتصر على هذه المعلومات «البسيطة»، فالأمر أكثر تعقيدًا مما تتخيل؛ لأن «فيسبوك» لديه معلومات لم تكشف عنها مطلقًا.

ويقول خبير الخصوصية والتكنولوجيا، أشكان سلطاني، إن «فيسبوك» يتبع تحركاتك على الموقع حتى دون نقر أي شيء، فقد يقوم باحتساب مدة مكوثك لقراءة شيء معين على الموقع، ويخزنها كبيانات خاصة بك.

كما يسجل الموقع جميع الأماكن التي تزورها، بمساعدة برنامج «جي بي إس»، يتتبع موقعك أينما ذهبت، وفقًا لسلطاني.

وقال ديفيد فلاديك، الذي كان يدير مكتب حماية المستهلك في لجنة التجارة الفيدرالية لصحيفة «نيويورك تايمز»، إن «ما فعله فيسبوك يُعطي طرفًا ثالثًا الحق في جمع المعلومات الشخصية عنك، دون إبلاغك، أو الموافقة عليها».