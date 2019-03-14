العثور على جثة المقيم المتغيب في بيت مهجور بـ #الأفلاج

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صحيفة الخليج الالكترونية
عُثر على المقيم العربي المتغيب في الأفلاج منذ الثلاثاء الماضي متوفَّى بمنزل طيني مهجور.
وتفصيلاً، باشرت الجهات الأمنية عصر أمس الأربعاء بلاغ العثور على جثة، تشير مؤشراتها الأولية إلى أنها تعود للمقيم العربي “السيد” البالغ من العمر 49 عامًا، وقد فارق الحياة داخل منزل طيني مهجور شرق المحافظة.
وكانت الجهات ذات الاختصاص بمحافظة الأفلاج قد كثفت بحثها عن مقيم عربي، يعمل في أحد مطاعم الأفلاج، اختفى عن الأنظار منذ الثلاثاء الماضي.
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