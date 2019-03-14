أبرز مباريات #الخميس “14 مارس”

الخليج - حسن القبيسي تنطلق اليوم الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقائين حيث يستضيف كلاً من الفيصلي والتعاون والقادسية والفتح ، وفي الدوري الأوروبي تقام عدة لقاءات ، وفيما يلي أبرز مباريات الخميس الـ14 من شهر مارس : الدوري السعودي 18:45 الفيصلي × القادسية 20:15 التعاون × الفتح الدوري الأوروبي 20:55 ريد بول × سالزبورغ 20:55 كراسنودار × فالنسيا 20:55 دينامو كييف × تشيلسي 23:00 إنتر ميلان × إينتراخت 23:00 بنفيكا × دينامو زغرب 23:00 فياريال × زينيت 23:00 آرسنال × رين 23:00 سلافيا براغ × إشبيلية

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