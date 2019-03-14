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صحيفة الخليج الالكترونية
كشف برنامج حساب المواطن، عن الإجراء الذي يجب القيام به عند وفاة رب الأسرة المسجل كمستفيد رئيسي في البرنامج للحصول على الدعم المستحق.
وأوضح البرنامج، ردا على استفسار أرملة توفي زوجها وتوقف حصول الأسرة على الدعم، أنه “بإمكان الأم التسجيل واختيار الحالة الاجتماعية أرملة وإضافة الأبناء كتابعين لها”.
وشدد برنامج حساب المواطن على ضرورة إضافة المستندات المطلوبة، وهي صك حصر الورثة أو صك ولاية أو إثبات احتضان.
كانت هذه تفاصيل خبر #حساب_المواطن يجيب.. ما المستندات المطلوبة لحصول الأرملة على #الدعم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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