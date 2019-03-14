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استيراد أول 12 سيارة كهربائية بـ #المملكة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

كشف المتحدث الرسمي للهيئة للمواصفات والمقاييس طامس الحمادي، عن منح الهيئة 12 شهادة مطابقة بشكل فردي لسيارات كهربائية استوردت للاستخدامات الشخصية.

 

وقال الحمادي وفقاً لـ”الاقتصادية”، إن سماح الهيئة باستيراد تلك السيارات جاء ضمن المرحلة الأولى من التطبيق التي تم السماح خلالها للمستورد الأفراد فقط، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية سيتم تطبيقها لاحقاً بحيث يسمح للتجار استيراد هذه السيارات.

 

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وأضاف أن الهيئة تعمل على تجهيز برامج إلكترونية خاصة بوكلاء السيارات والتجار المستوردين لإصدار الشهادات وبطاقات كفاءة الطاقة وإصدار المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بالمتطلبات الفنية لمحطات الشحن

 

 

 

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