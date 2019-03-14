الان تتابع رسمياً: «واتس آب» تحظر مستخدمي تطبيقاتها غير الرسمية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات -الخليج 365:
قالت خدمة التراسل الفوري واتس آب إنها ستحظر “مؤقتاً” كل من يستخدم غير تطبيقها الرسمي، في مسعى لدفع المستخدمين إلى تجنب استخدام التطبيقات الخارجية التي تجذبهم لما فيها من مزايا قد لا توجد في تطبيق واتساب.
وأوضحت الشركة في صفحة الأسئلة والأجوبة على موقعها إن تلقيت رسالة داخل التطبيق تفيد بأن حسابك “محظور مؤقتاً”، فهذا يعني أنك على الأرجح تستخدم إصداراً غير مدعوم من واتس آب بدلاً من التطبيق الرسمي. إن كانت هذه هي الحالة، يجب عليك تنزيل التطبيق الرسمي لمتابعة استخدام واتس آب.
وأوضحت الخدمة أن التطبيقات مثل “WhatsApp Plus” و “GB WhatsApp”، هي إصدارات معدلة من واتس آب. ويتم تطوير هذه التطبيقات غير الرسمية بواسطة جهات خارجية وتنتهك شروط الخدمة الخاصة بواتساب.
ولا يدعم واتس آب تطبيقات الطرف الثالث هذه لأنه لا يمكننا التحقق من صحة ممارسات الأمان الخاصة بهم.
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