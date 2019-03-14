خبر سار لعشاق بورش عن سيارة المستقبل الكهربائية

أعلنت شركة بورش جديتها في تطوير سياراتها بمجال المركبات الكهربائية، بعد أن زفت على لسان مديرها التنفيذي خبرا سعيدا لعشاقها يخص الجيل القادم من هذه السيارات، وفقا للعين الإخبارية.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان"، فإن الشركة الألمانية الكبرى أكدت أنها ستطرح الجيل المرتقب من سياراتها الكهربائية خلال عام 2020 ببطاريات بقوة لم تشهدها سيارات بورش من قبل.

ونقل الموقع الأمريكي المختص بأخبار السيارات تصريحات للمدير التنفيذي لبورش، "وايل بلوم"، الذي قال إن الجيل القادم من سيارات بورش الكهربائية سيطرح ببطاريات تعمل لساعات أكثر تصل إلى 47 ساعة أمبير، بعد أن كانت البطاريات السابقة التي تطرح مع سيارات بورش الكهربائية تعمل بنطاق 37 ساعة أمبير فقط.

ويأتي هذا التطور الكبير لصالح شركة بورش دون شك على حد وصف خبراء "موتور وان"، إذا ما نظرنا للسيارات الكهربائية التي تعرضت لضعف في نسب المبيعات بسبب قدراتها المتواضعة في قطع مسافات طويلة بسبب ضعف إمكانيات بطارياتها، ومثال على ذلك طراز جاجوار i-pace.

وتشهد شركة بورش - Porsche الألمانية انتعاشة قوية خلال العام الجاري، باستعدادها لطرح أكثر من طراز جديد؛ فبعد أن أعلنت، الجمعة، موعد إطلاق طراز Cayenne في نسخته الجديدة، كشفت عن موعد طرح النسخة الأحدث من طراز Taycan الكهربائي الرياضي على أن يتم الكشف عنه رسميا في شهر سبتمبر المقبل.