شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ«الإخلال بأمن المملكة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
بدأت المحكمة الجزائية بالرياض، اليوم، أولى جلسات النظر في قضية “الإخلال بأمن المملكة” بحضور ذويهم، وذلك بعد 12 يوماً من إعلان النيابة العامة الانتهاء من التحقيقات مع المتهمين.
ووفقاً لـ”عكاظ” فقد افتتحت الجلسة الأولى، وأعطت المحكمة مهلة للمتهمين حتى موعد الجلسة الثانية للرد على ما ورد في لائحة الادعاء، بعد تسليمها نسخاً منها للمتهمين.
وعكست وقائع الجلسة ما يتمتع به القضاء في المملكة من استقلالية كاملة، إذ أعطيت للمتهمين كافة الحقوق التي تضمنها الأنظمة العدلية في المملكة، كما يكفل لهم النظام القضائي في المملكة كافة الحقوق بدءًا من حق الدفاع أو توكيل محامٍ، حتى إن لم يستطع المتهم دفع تكلفته تتحمل الدولة التكلفة.
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