شكرا لقرائتكم خبر عن استيراد أول 12 سيارة كهربائية بالمملكة.. للاستخدام الشخصي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس طامس الحمادي، عن منح الهيئة 12 شهادة مطابقة بشكل فردي لسيارات كهربائية استوردت للاستخدامات الشخصية. وقال الحمادي وفقاً لـ”الاقتصادية”، إن سماح الهيئة باستيراد تلك السيارات جاء ضمن المرحلة الأولى من التطبيق التي تم السماح خلالها للمستورد الأفراد فقط، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية سيتم تطبيقها لاحقاً بحيث يسمح للتجار استيراد هذه السيارات. وأضاف أن الهيئة تعمل على تجهيز برامج إلكترونية خاصة بوكلاء السيارات والتجار المستوردين لإصدار الشهادات وبطاقات كفاءة الطاقة وإصدار المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بالمتطلبات الفنية لمحطات الشحن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استيراد أول 12 سيارة كهربائية بالمملكة.. للاستخدام الشخصي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.