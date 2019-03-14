دراسة: "الإنترليوكين 10" يحمي غشاء الأمعاء من تخريب الدودة الشريطية

كشفت دراسة علمية حول "الإنترليوكين 10" وهو أحد المواد الطبيعية بالجسم، عن دوره في حماية غشاء الأمعاء من تخريب الدودة الشريطية، التي تُخلّ بِتركيبته الميكروبية.

وأثبتت الدراسة أن إشارة مستقبلات "الإنترليوكين 10" بالخلايا المناعية تؤدي دوراً مهماً في حماية الطبقة المبطنة للأمعاء، وتقي التركيبة الميكروبية من بعض الطفيليات كالدودة الشريطية، التي تُسبّب ما يُعرف بِـ "داء المسلكات".

وتعيش تلك الدودة في غشاء الأمعاء، الذي يتفاعل مع الخلايا المناعية بغية محاولة التخلّص من أضرار "الشريطية"، ويمنع الميكروبات من الوصول إلى الكبد.

وتؤثر الدودة الشريطية على التركيبة الميكروبية، ما يُضرّ بالغشاء وطريقة عمل الخلايا المناعية، إذ أظهرت دراسة على الفئران أن الأنسجة الوقائية تلتف عبر إشارة إحدى مستقبلات "الإنترليوكين 10".

وقال الباحـثون إن الدراسة كشفت عن دور "الإنترليوكين 10" في تنظـيم التفاعل بين خلايا الأمعاء والميكروبات والدودة الشـريطية، ما يحقق شروط التطفّل المتوازن.