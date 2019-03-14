توقعات بإطلاق أبل 3 هواتف آيفون في 2019

توقع موقع بزنس إنسايدر أن تطلق شركة أبل 3 هواتف آيفون جديدة في عام 2019 وسيكون الجديد في نظام كاميرا ثلاثية العدسات.

واعتادت شركة أبل Apple الأمريكية تقديم أجهزة آيفون جديدة في سبتمبر/أيلول من كل عام.

وجذبت أجهزة آيفون اهتماماً كبيراً من العملاء ووسائل الإعلام طوال السنوات السابقة، إلا أن مبيعات آيفون بدأت بالانخفاض بداية من هاتف آيفون X بسبب الأسعار المرتفعة، لذا تحاول أبل هذا العام إطلاق هواتف جديدة بأسعار معقولة للحد من المبيعات المخيبة للآمال.

وفي تقرير النتائج المالية لشركة أبل في يناير/كانون الثاني، قالت أبل إن مبيعات آيفون في الربع الأخير من 2018 انخفضت بنسبة 15٪ مقارنة بالربع المماثل من 2017، إلا أن آيفون لا يزال يعتبر الأكبر دخلاً لشركة أبل.

وقامت شركات مثل سامسونج Samsung وهواوي Huawei مؤخراً بالكشف عن هواتف قابلة للطي، وستكون أبل تحت الأنظار في سبتمبر، لمعرفة ما إذا كان يمكنها أن تحدث انطباعاً مشابهاً مع تشكيلة هواتف 2019.

وتوقع موقع بزنس إنسايدر كل ما هو جديد لهواتف آيفون لهذا العام، بحسب الشائعات والتسريبات التي ظهرت مؤخراً.

3 هواتف آيفون جديدة

من المتوقع أن تعلن شركة أبل عن 3 هواتف آيفون جديدة في سبتمبر/أيلول المقبل، كما أشارت التقارير الواردة من وول ستريت جورنال وبلومبرج.

كاميرا ثلاثية العدسات

على خطى هواتف سامسونج وهواي ونوكيا، من الممكن أن يحتوي هاتف آيفون الجديد على 3 عدسات كاميرا في الخلف.

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وذكرت بلومبرج أن أجهزة آيفون الجديدة الأقل تكلفة ستحتوي على الكاميرا الثلاثية.

حجم شاشة من نوع OLED

ذكر المحلل الأمني الصيني مينغ شي كيو (مصدر موثوق لأخبار أبل)، أن هواتف آيفون المقبلة ستكون بنفس حجم الشاشة، والجديد هو شاشات من نوع OLED؛ حيث ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن أبل ستعتمد على شاشات من نوع OLED وتبتعد عن شاشات LCD.

نظام التعرف على الوجه

قد يحصل نظام التعرف على الوجه لهاتف آيفون على تحديث هذا العام، فوفقاً لموقع MacRumors، تخطط شركة أبل لترقية نظام Face ID لتحسين تجربة النظام والتعرف على الوجه في الإضاءة الخافتة.

تقنية الشحن العكسي

توقع موقع 9to5 Mac أن تشمل جميع هواتف آيفون الثلاثة الجديدة على تقنية الشحن العكسي؛ بحيث تقوم بشحن أجهزة أخرى بمجرد لمس الجهاز لجهاز آخر كما هو الحال في هواتف هواوي وسامسونج الجديدة.

معالج جديد

ستقوم أبل بإضافة معالج جديد في هواتف الجديدة، حسبما ذكرت بلومبرج، أما بالنسبة للبطارية سيتم ترقيتها بشكل أقوى من بطارية هواتف آيفون السابقة.