شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على جميع أنحاء البحرين وسط رياح مثيرة للأتربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ،اليوم الخميس غائم مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً في وقت لاحق.

الرياح: شرقية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 13 الى 18 عقدة ولكنها من 20 إلى 25 عقدة أحياناً عند المساء مع هبات قد تصل الى 30 عقدة.

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وحذرت الأرصاد الجوية من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 الى 4 أقدام في عرض البحر ولكنها من 3 الى 6 أقدام عند المساء وتصل الى 7 أقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة : العظمى 26 درجة مئوية.. والصغرى 15 درجة مئوية.