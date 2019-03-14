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أمطار رعدية على جميع أنحاء البحرين وسط رياح مثيرة للأتربة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ،اليوم الخميس غائم مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً في وقت لاحق.

الرياح: شرقية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 13 الى 18 عقدة ولكنها من 20 إلى 25 عقدة أحياناً عند المساء مع هبات قد تصل الى 30 عقدة.

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وحذرت الأرصاد الجوية من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 الى 4  أقدام في عرض البحر ولكنها من 3 الى 6 أقدام عند المساء وتصل الى 7 أقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة : العظمى 26 درجة مئوية.. والصغرى 15 درجة مئوية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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