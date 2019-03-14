الاتفاق يستضيف #الشباب في أبرز مباريات الجولة الـ24

الخليج - حسن القبيسي

تنطلق اليوم الخميس غمار مواجهات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين، تجمع الأولى الفيصلي بالقادسية، ويتواجه في الأخرى التعاون والفتح.

صافرة مواجهة الفيصلي بضيفه القادسية هي من ستطلق مواجهات الجولة، حيث ستنطلق عند الـ 6:45 مساء في مدينة المجمعة الرياضية، إذ يحتل أصحاب الأرض المركز الثامن برصيد 30 نقطة، فيما يمتلك القادسية 24 نقطة وضعته في المركز الحادي عشر.

فيما يحل الفتح ضيفاً في المواجهة الثانية على التعاون على أرض مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند الـ 8:15 مساء، حيث جمع التعاون 42 نقطة احتل بها المركز الرابع، فيما يتأخر الفتح عنه بعشر نقاط في المركز السابع.

فيما يشهد يوم الجمعة المقبل لقاءين آخرين، حيث يحتضن معلب مدينة ملك عبدالله الرياضية ببريدة المواجهة الأولى عند الـ 4:00 عصراً، والتي يستضيف في الأولى الرائد صاحب المركز العاشر بـ 25 نقطة، نظيره فريق الباطن الذي تمكن من حصد 22 نقطة احتل بها المركز الثالث عشر.

فيما يخوض الاتفاق والشباب المواجهة الثانية عند الـ 8 مساء على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد، حيث يدخل الاتفاق اللقاء وهو في المركز التاسع وفي رصيده 28 نقطة، فيما يحتل الشباب المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

وتستكمل المواجهات السبت حينما يحل الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على الحزم في ملعب الأخير عند الـ 4:00 عصراً، حيث يحتل صاحب الأرض المركز الثاني عشر بـ 24 نقطة، فيما يأتي الاتحاد في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

فيما يستضيف الوحدة صاحب المركز السادس بـ 36 نقطة، نظيره النصر وصيف الترتيب بـ 52 نقطة، في اللقاء الذي يقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية عند الـ 8:30 مساء.

وتستأنف مواجهات الجولة السبت بعد المقبل (23 مارس) حينما يستضيف الهلال متصدر الترتيب بـ 56 نقطة على أرض ملعب جامعة الملك سعود عند الـ 8:05 مساء، نظيره أحد الذي يقبع في مذيلة الترتيب بـ 14 نقطة.

وتختتم مواجهات الجولة الاثنين الأول من أبريل المقبل حينما يحل الأهلي ضيفاً على الفيحاء في مدينة المجمعة الساعة 6:55 مساء، حيث يحتل أصحاب الأرض المركز الخامس عشر بـ 19 نقطة، فيما يدخل الأهلاويون اللقاء وقد جمعوا 40 نقطة احتلوا بها المركز الخامس.