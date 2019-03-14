شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل جراء انفجار فى سوق جنوب غربى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 8 أشخاص على الأقل مصرعهم واصيب 40 أخرون أمس الأربعاء جراء انفجار قنبلة وسط سوق مزدحم للمواشي بإحدى قرى إقليم "باى" جنوب غربي الصومال. ولم تعلن أى جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار.

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