أمريكا تسقط صفة «الاحتلال» عن الجولان والضفة.. فلسطين ترد وإسرائيل تبارك

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، التي اعترفت بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ، واصلت تحدي الشرعية الدولية وهدم الثوابت التي كانت واشنطن – ما قبل ترامب- تعتنقها .. واليوم جاء الدول على هضبة الجولان المحتلة.

وزارة الخارجية الأمريكية غيرت وصفها المعتاد لمرتفعات الجولان، من "التي تحتلها إسرائيل" إلى "التي تسيطر عليها إسرائيل"، في تقريرها السنوي العالمي لحقوق الإنسان.

كما لم يشر قسم منفصل من التقرير خاص بالضفة الغربية وقطاع غزة، وهما منطقتان احتلتهما إسرائيل إلى جانب مرتفعات الجولان في حرب عام 1967، إلى أن تلك الأراضي "محتلة" أو "تحت الاحتلال".

وسيثير قطعا أي تغير في مصطلحات الولايات المتحدة بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة مخاوف فلسطينية بشأن مدى التزام واشنطن بإقامة دولة فلسطينية وفق اتفاقات السلام المؤقتة التي جرى إبرامها في التسعينات.



ويشار الى انها المرة الأولى منذ 1967 عام الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والجولان لا تشير الخارجية الأمريكية لذلك.



وكانت الإدراة الأمريكية، فد أقرّت عمليًا بـ"السيادة" الإسرائيلية على القدس المحتلة عبر اعترافها بها عاصمة للاحتلال في ديسمبر 2017، ونقل سفارتها إليها في الـ14 من مايو الماضي.

تبرير أمريكي

وبرر مايكل كوزاك كبير مسئولي مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارجية الأمريكية التغيير الجديد، بالقول إن "كلمة محتلة لم تستخدم لأن تقرير الخارجية ركز على حقوق الإنسان وليس القضايا القانونية".

وتابع المسئول بوزارة الخارجية: "لا تغيير في السياسة الأمريكية بشأن وضع الأراضي الفلسطينية" بحسب "سبوتنك" الروسية.

وأضاف أن واشنطن تسعى "للتسوية عبر المفاوضات" هناك.

وتزامن هذا التغيير الأمريكي، مع تعهد السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، المقرب من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن تعترف واشنطن، بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، جنوب غربي سوريا.

وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن غراهام الذي قام بجولة في هضبة الجولان، برفقة نتنياهو، والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، الاثنين، قال إنه "يتعهد بالعمل من أجل أن تعترف واشنطن بسيادة إسرائيل على المرتفعات الاستراتيجية هضبة الجولان"، بحسب ما نقلت "الأناضول".

وقال: سيكون ذلك بمثابة منحها لإيران"، مشيرا إلى أن "المصلحة الأمريكية تكمن في أن تعيش إسرائيل بأمان، وفي أن تتمتع بالأمن وبالازدهار. ولماذا؟ بسبب القيم المشتركة، والأعداء المشتركين، فمن الناحية العسكرية إنها أفضل دولة بالنسبة للولايات المتحدة وسط هذه المنطقة الحافلة بالمشاكل".

وكتب نتنياهو تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، الأحد الماضي، جاء فيها أنه سيستضيف الاثنين، السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، الصديق المقرب لإسرائيل، ويرافقه لمرتفعات الجولان.

"التسميات لن تغير حقيقة الاحتلال"

Advertisements

قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، مساء الأربعاء، إن القرار الأمريكي المتعلق بإسقاط صفة "الاحتلال" عن الأراضي الفلسطينية والجولان، هو استمرار لنهج الإدارة الأمريكية المعادي لشعبنا الفلسطيني، والمخالف لكل قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف أبو ردينة في تصريح صحفي "إن هذه التسميات الأمريكية لن تغير من حقيقة أن الأرض الفلسطينية المحتلة، منذ عام 1967، والجولان العربي المحتل، هي أراض تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي"؛ وذلك بحسب وكالة "سما".

وتابع نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: "إن القرار الأخير يندرج ضمن المخطط الأمريكي لتمرير ما يسمى [صفقة القرن] لتصفية القضية الفلسطينية، لكن مهما كانت المحاولات والمؤامرات سيبقى شعبنا الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس، محمود عباس، صامدا متمسكا بثوابته الوطنية، وسينتصر المشروع الوطني وصولا لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".

إسرائيل تبارك الخطوة

وجاء التعليق الإسرائيلي الأول من قبل، تسيبي حوطبلي، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية، التي باركت الخطوة الأمريكية الأخيرة حول حذف كلمة "احتلال" لمرتفعات الجولان السورية المحتلة، من تقرير الخارجية الأمريكية السنوي حول حقوق الإنسان لعام 2018، مؤكدة مدى قوة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

وقالت نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوطبلي:" صديقتنا القوية، الولايات المتحدة الأمريكية، ما تزال مستمرة، فواشنطن تقف بجانب الحق التاريخي، وبأن حذف كلمة احتلال من تقرير رسمي أو وثيقة رسمية هو تطور مهم في العلاقات الخارجية لإسرائيل ولمستقبلها".



وزعمت هيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية)، مساء الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اقترح حذف أو إسقاط كلمة "احتلال" من تقرير لحقوق الإنسان، واستبدال تلك الكلمة "احتلال" بكلمة "سيطرة إسرائيلية"، وذلك رغم إشارة مصدر مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية بعدم تغيير سياسة بلاده تجاه المناطق الفلسطينية.

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، قد أصدر قرارا مهما لخارجية بلاده، منذ ديسمبر 2017، يقضي بعدم استخدام كلمة "احتلال" لمرتفعات الجولان أو الضفة الغربية، وإنما تخفيف حدة هذه الكلمة باستخدام "سيطرة إسرائيلية"، أو ما شابه.

وأكدت القناة العبرية أن وزارة الخارجية مضطرة لاستخدام كلمة "أجزاء الضفة الغربية، بدلا من استخدام كلمة "الأجزاء المحتلة"، وذلك خلال الوثائق والأوراق الرسمية، وهو ما نقلته على لسان فريدمان.

وكانت القناة 13 العبرية، قد ذكرت أن قادة حزب "كاحول لافان"، يتوقعون أن يعلن ترامب خلال لقائه مع نتنياهو، عن اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالضم الإسرائيلي لمرتفعات الجولان السورية المحتلة، واعتبروا أن هكذا اعتراف، سيمثل دفعة سياسية قوية لنتنياهو عشية الانتخابات الإسرائيلية.

وتكرر هذا العام ظهور تغيير آخر ذو دلالة كان ظهر في تقرير العام الماضي مع وجود يحمل عنوان "إسرائيل ومرتفعات الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة" بدلا من عنوان سابق "إسرائيل والأراضي المحتلة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أظهر دعما قويا لإسرائيل الحليف الوثيق لبلاده قد اعترف بالقدس كعاصمة لاسرائيل عام 2017، متحديا الإجماع الدولي الذي يميل الى الموقف الفلسطيني الذي يعتبر القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل كعاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية.

واستولت إسرائيل على جزء كبير من مرتفعات الجولان من سوريا خلال حرب الأيام الستة عام 1967 قبل أن تضمها عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ولا تزال إسرائيل وسوريا في حالة حرب منذ حرب 1973، على الرغم من اقامة منطقة حدودية منزوعة السلاح من خلال اتفاق هدنة ظلت هادئة لفترة طويلة نسبيا حتى بداية النزاع في سوريا عام 2011.



