دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تعطل موقعي فيسبوك وانستغرام.. والشركة المالكة توضح

شكا مستخدمو موقعي فيسبوك وانستغرام للتواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء من عطل في عملية الولوج لحساباتهم بصورة طبيعية؛ حيث عبروا عن المشاكل التي واجهتهم عبر وسم facebookdown بموقع تويتر الذي يعمل بصورة طبيعية.

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وتداول مستخدمو موقع تويتر على وسم facebookdown صورًا لما يظهر لهم عند محاولتهم الولوج لحساباتهم بموقعي فيسبوك وانستغرام؛ حيث يظهر لهم جملة تُفيد إن الموقعين تحت الصيانة بصورة مؤقتة وسيعود للعمل بشكل طبيعي بعد دقائق.

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ومن جانبه غرد حساب موقع فيسبوك على تويتر بالإشارة إلى إنهم يدركون ما يواجهه مستخدميهم في الوصول إلى تطبيقات فيسبوك، منوهين إلى إنهم يعملون على حل المشكلة في أسرع وقت.المزيد:

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