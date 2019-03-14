دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هل أنت من مُحبي التصوير؟.. تعرف على تحسينات تويتر لمنصته

يعمل مسؤولو منصة التغريدات القصيرة، تويتر على تلبية طموحات مستخدميها من مُحبي التصوير؛ حيث أطلقوا اليوم الأربعاء تحديثات على تطبيقهم بمنصتي أندرويد و ios من شأنها الارتقاء بالكاميرا الخاصة بالتطبيق.

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وحسبما نقلت تقارير صحفية عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا فأن تحديثات منصة تويتر تُتيح استخدام كاميرا جديدة لتسهيل التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو بسرعة ومشاركتها مباشرة مع أصدقائك ومتابعينك على حسابك.

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وجاءت التحسينات كالتالي: لن تكون مضطرًا للضغط على زر نشر تغريدة ثم اختيار الصورة بل سحبك الشاشة من اليمين إلى اليسار يُظهر لك الكاميرا مباشرة، كذلك ستظهر الصور ومقاطع الفيديو بارزة ضمن إطار كبير داخل التغريدة بالإضافة لظهور النص المرفق بشكل كبير وبلون الخلفية الذي اختاره المستخدم وغيرها.المزيد:

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