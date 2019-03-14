مسؤولون: إسرائيل تحقق في مقتل 11 فلسطينيا في احتجاجات غزة

كانت لجنة معنية بحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة قد ذكرت قبل نحو أسبوعين أن القوات الإسرائيلية قتلت 189 فلسطينيا وأصابت ما يزيد على 6100 آخرين خلال الاحتجاجات في الفترة بين 30 مارس/ آذار و31 ديسمبر/ كانون الأول، بحسب رويترز.
وأضافت اللجنة أن ما قامت به القوات الإسرائيلية قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
يشار إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يخرج في مظاهرات أسبوعية، كل يوم جمعة، بدأت في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي، يخرج فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فيما يسمى بـ"مسيرات العودة".
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