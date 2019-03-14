شكرا لقرائتكم خبر عن 9 تطبيقات في متجر مايكروسوفت قد تسمع عنها لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، أمس الأربعاء، قائمة بتطبيقات غير معروفة وتتيح العديد من الفوائد، عبر متجر مايكروسوفت.

وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، تطبيقات في المتجر لمايكروسوفت قد تسمع عنها لأول مرة وهي:

Cortana: مساعد صوتي

Face Swap: تبديل الوجوه في الصور

Kaizala: التواصل بين فريق العمل

Mixer: بث ألعاب الفيديو

Selfie: التقاط سيلفي محسّن

Lens: تصوير المستندات

Outings: قصص السفر

Yammer: شبكة اجتماعية للموظفين

Translator: مترجم