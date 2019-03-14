شكرا لقرائتكم خبر عن «تقييم»: 3 خطوات للحصول على تقدير عن أضرار المركبة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين ”تقييم” التابعة لإشراف وزارة التجارة والاستثمار، عن 3 خطوات سهلة للحصول على تقدير عن أضرار المركبة بعد تعرّضها لحـادث.

وأوضحت، الهيئة في مقطع فيديو توعوي، نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الحصول على تقدير عن الأضرار من خلال حجز موعد إلكتروني عبر موقع مركز ”تقدير”.

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وأضافت أن الخطوة الثانية تتمثل في التوجّه في الموعد المحدد للمركز، حيث سيتم تقدير الأضرار وقيمة قطع الغيار، وذلك لتحديد قيمة التعويض المناسب لإصلاح المركبة.

أما عن الخطوة الثالثة والأخيرة، فتتمثل في وصول رسالة نصية لصاحب المركبة تحتوي على تقرير التقدير، فيما يتم إرسال نسخة من التقرير لشركة التأمين بشكل إلكتروني، وذلك ضمن جهود الهيئة للتسهيل على المواطنين والمقيمين في المملكة.