شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح المستندات المطلوبة لحصول الأرملة على الدعم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن، عن الإجراء الذي يجب القيام به عند وفاة رب الأسرة المسجل كمستفيد رئيسي في البرنامج للحصول على الدعم المستحق.

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وأوضح البرنامج، ردا على استفسار أرملة توفي زوجها وتوقف حصول الأسرة على الدعم، أنه “بإمكان الأم التسجيل واختيار الحالة الاجتماعية أرملة وإضافة الأبناء كتابعين لها”.

وشدد برنامج حساب المواطن على ضرورة إضافة المستندات المطلوبة، وهي صك حصر الورثة أو صك ولاية أو إثبات احتضان.