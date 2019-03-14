اليوم.. السودان يبدأ عصيانا مدنيا لمدة 24 ساعة

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احتجاجات السودان - صورة أرشيفية
شهدت الخرطوم إغلاقا للأسواق والمحال التجارية، فيما خلت الشوارع التي اعتادت أن تكون مزدحمة من المارة، اليوم الأربعاء، تنفيذا لدعوات بالعصيان المدني ضمن احتجاجات شعبية مطالبة برحيل الرئيس السوداني عمر البشير. ونشر حزب المؤتمر السوداني المعارض مقطع فيديو يظهر منطقة السوق العربي، أكثر الأسواق اكتظاظا بالمتسوقين في الخرطوم، وقد شهد إغلاق العديد من المحلات التجارية، ودعا تجمع المهنيين الذي يقود الحراك الشعبي في السودان والقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، إلى عصيان مدني اليوم الثلاثاء، لمدة يوم واحد.
ويشمل الإضراب عن الدراسة وعن العمل للتجار والعمال وموظفي القطاع العام والخاص، والتوقف عن دفع كل أنواع الرسوم والضرائب. ولم يتضح بعد حجم الاستجابة لدعوة العصيان في باقي المناطق، لكن الكثير من الشركات أعلنت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية.وأصدرت محكمة
ويشمل الإضراب عن الدراسة وعن العمل للتجار والعمال وموظفي القطاع العام والخاص، والتوقف عن دفع كل أنواع الرسوم والضرائب. ولم يتضح بعد حجم الاستجابة لدعوة العصيان في باقي المناطق، لكن الكثير من الشركات أعلنت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
وأصدرت محكمة سودانية، يوم السبت الماضي، حكما يقضي بسجن 9 متظاهرات لمدة شهر وجلدهن 20 جلدة، لكن بسبب ضغط المحامين تم العدول عن تنفيذ عقوبة الجلد إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف، إذ قال «التحالف الديمقراطي للمحامين»، إن 9 نساء محتجات في السودان حُكم عليهن بالجلد 20 جلدة والسجن شهرا بسبب مشاركتهن في الاحتجاجات. (التفاصيل)
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