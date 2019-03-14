الحرب الكلامية تشتعل... نتنياهو «قاتل الأطفال» وأردوغان «ديكتاتور»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في تصعيد جديد وتراشق كلامي بين الخصمين اللدودين شن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هجمات متبادلة تتضمن الاتهامات والشتائم .

واندلعت منذ أيام، بين نتنياهو وأردوغان، حربا كلامية مصحوبة باتهامات وسباب عقب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي قال فيها إن إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها وإنما فقط لليهود.

وبدأت الجولة الجديدة للمواجهة بين نتنياهو وأردوغان، الثلاثاء، حيث أدان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، تصريحات نتنياهو التي قال فيها إن "إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها"، بل "فقط للشعب اليهودي" مستثنيا بذلك العرب.

واتهم المتحدث باسم أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بممارسة "العنصرية الصارخة والتمييز"، مما أثار غضب نتنياهو.

نتنياهو: «أردوغان ديكتاتور»

وفي رده على هذه الانتقادات، نشر نتنياهو سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" شن عبرها هجوما على الرئيس التركي.

وغرد نتنياهو ، الأربعاء، قائلا"أردوغان، الديكتاتور الذي يضع عشرات آلاف منافسيه السياسيين في السجون ويرتكب إبادة جماعية بحق الأكراد ويحتل قبرص الشمالية، يلقي لي ولإسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي مواعظ حول الديمقراطية وأخلاقيات الحرب. كم هذا مضحك" ، حسب قوله.



وزعم نتنياهو "من الأفضل ألا يتدخل في شئون القدس، عاصمتنا على مدار 3000 سنة. أردوغان لا يمكنه إلا أن يتعلم منا كيف يجب احترام كل الديانات وحماية حقوق الإنسان".

أضاف نتنياهو: "لا يعتبر أحد في إسرائيل مواطنا من الدرجة الثانية. إن إسرائيل ديموقراطية يتمتع فيها كل الإسرائيليين، بمن فيهم حوالي مليوني عربي، بالمساواة في الحقوق الفردية".

وتابع مع ذلك "فإسرائيل هي أيضا الدولة اليهودية الوحيدة والفريدة التي تحمل نجمة داوود على علمها"، ومشيرا إلى اعتمادها اللغة العبرية لغة رسمية، وإعطائها الحق لجميع اليهود في العالم ليأتوا للعيش في إسرائيل.

أردوغان: «عد إلى رشدك يا قاتل الأطفال»

ولم يتباطأ أردوغان بالرد على هذه التصريحات وشن هجوما معاكسا على رئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث قال، في كلمة ألقاها الأربعاء خلال افتتاح مشاريع خدمية بالعاصمة التركية أنقرة: «نتنياهو.. عد إلى رشدك، فأنت الظالم الذي يقتل الأطفال الفلسطينيين وهم بعمر السبع سنوات».

وأضاف: «بإذن الله لن يستطيع أحد أن ينسينا قضية القدس، ما دامت هذه الأمة قائمة على قدميها».

وقال أردوغان، الأربعاء إن «اللص نتنياهو يحاكَم مع زوجته بقضايا السرقة والاستغلال، ثم يخرج ليقول بلا خجل، إن الصحفيين في تركيا بالسجون».

الرئيس التركي نعت نتنياهو بـ «الظالم الذي يعتقل النساء وآلاف الناس صغاراً وكباراً في الزنازين».

وتطرق أردوغان إلى وضع اليهود تحت مظلة الدولة التركية، قائلاً: «نحن لم نظلم أي يهودي، ولم نعتد على أي كنيس في تركيا، فلا تستفزونا، لأننا نربأ بأنفسنا عن مثل هذه الممارسات، كما أننا سنحاسبكم أمام المجتمع الدولي».

ولفت الرئيس التركي الأنظار إلى الانتهاكات التي تتم بحق المسجد الأقصى، على يد جنود الاحتلال الاسرائيلي، وقال: «لقد تجرأت إسرائيل على تدنيس المسجد الأقصى الذي يمثل قضية كرامة للمسلمين، واستباحته بالأحذية العسكرية».

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وجدد وقوفه بجوار المقدسات الإسلامية، والمسجد الأقصى، مضيفاً: «سيجدوننا أمامهم في كل اعتداء يتعرض له مسجدنا المبارك، ولن نلتزم الصمت مع شعبنا حتى لو صمت الجميع، وسنواصل نضالنا من أجل الدفاع عن القدس حتى النفَس الأخير، بما يليق بمكانتها لدى العالم الإسلامي».

أردوغان أعلن إصداره التوجيهات إلى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، «الذي يواصل مداولاته مع المجتمع الدولي بشأن قضية القدس».

وأضاف مشدداً: «لن نرضى بتدنيس المسجد الأقصى وقبة الصخرة بالأحذية، مثلما لن نتجاهل قلة الاحترام للأذان».

وقال إن «نتنياهو يستهدفني في مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الاستثمار في الانتخابات المرتقبة بدلاً من منع الظلم الذي يتعرض له المسلمون».

وتابع ساخراً أنه لن يقيم وزناً لـ «فدائي مواقع التواصل الاجتماعي هذا».

تركيا ترد بمقولة لأينشتاين

وردت الرئاسة التركية على اتهام نتنياهو، لأردوغان بأنه ديكتاتوري، مستشهدةً بمقولة عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين، «الجنون هو أن تفعل ذات الشيء مرة بعد أخرى وتتوقع نتيجة مختلفة».

جاء ذلك في تغريدة نشرها رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الأربعاء ، عبر حسابه على «تويتر»، رداً على تصريحات لنتنياهو بحق الرئيس أردوغان. وأرفق ألطون تغريدته بمقطع فيديو يتضمن خطاب أردوغان الشهير، للرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريس، خلال مؤتمر دافوس في 29 يناير 2009.

وكانت الرئاسة التركي أدانت الثلاثاء «العنصرية الصارخة والتمييز»، رداً على تصريح نتنياهو بأن إسرائيل ليست دولة «لجميع مواطنيها» بل «فقط للشعب اليهودي» مستثنياً بذلك عرب اسرائيل، ما دفع نتنياهو لمهاجمة أردوغان.

وانتقد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، نتنياهو قائلاً: «لن تستطيعوا إخفاء جرائمكم عن طريق الأكاذيب والضغوط».

وقال قالن، في تغريدة عبر «تويتر»، إن نتنياهو يهاجم الرئيس أردوغان؛ لأن الأخير فضح تصريحاته العنصرية تجاه العرب والمسلمين.

نتنياهو كان قد علق ،الأحد، على تصريحات الممثلة والعارضة الإسرائيلية روتيم سيلا التي دافعت الأقلية العربية التي تمثل 17.5 في المائة من سكان إسرائيل، مشددة على أن «دولة اسرائيل هي لجميع مواطنيها».

فردّ نتنياهو بالقول إن «إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها وطبقا لقانون الجنسية الأساسي الذي أقررناه، فإن إسرائيل هي دولة لليهود فقط».

يشار إلى ان لعلاقات بين تركيا دولة الاحتلال الاسرائيلي تشهد توترا ملحوظا في الأشهر الأخيرة خاصّة بعد الخطوات الأخيرة لتصفية القدس عاصمة فلسطين الأبديّة وعلى وجه الخصوص بعد التقارب مؤخرا بين إيران وروسيا وتركيا في ما بات يعرف بتحالف المستهدفين أمريكيّا.

وفي 14 ديسمبر العام الماضي قال الرئيس التركي أن الفلسطينيين "تعرضوا لكثير من القمع والعنف وسياسات التخويف، لا تقلّ عن تلك التي تعرض لها اليهود في الحرب العالمية الثانية" وفي شهر مايو الماضي إستدعت سلطات أنقرة السفير الإسرائيلي وطلبت منه مغادرة تركيا، بعد مقتل عدد من المتظاهرين في الشريط الحدودي في غزة.

كما توترت العلاقات أكثر منذ صدور قانون القومية اليهودية في الكنيست الإسرائيلي حيث انتقد أردوغان بشدّة إسرائيل بعد صدور القانون ووصفها بأنها أكثر "الدول صهيونية وفاشية وعنصرية في العالم".