القاهرة — سبوتنيك وقال الحوثي، وهو يشغل منصب رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "صوت الكونغرس بـ54 صوتا لإيقاف الدعم العسكري الأمريكي في اليمن وبأغلبية رفضت استمرار إدارة ترامب في قيادة العدوان ودعمه على اليمن".
وأضاف: "نعتبر هذا نتيجة لصمود الشعب اليمني الذي واجه سلاح وجرائم ومجاعة صنعها العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائهم ببسالة وصلابة لم تلن".
هذا وأقر مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم مشروع قانون ينهي الدعم العسكري للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في الحرب على اليمن.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانو
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من "أنصار الله" على تصويت الشيوخ الأمريكي بإيقاف دعم التحالف في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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