تكليف فهد بن محمد العطر محافظاً لمحافظة خيبر

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – محياالمطيري‏: صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة ⁧‫المدينة المنورة‬⁩ بتكليف أ. فهد بن محمد العطر محافظاً لمحافظة خيبر ، وعبر العطر عن سعادته بهذه الثقه ، ورفع شكره لأمير منطقة المدينة المنورة على ما أولاه من ثقه .

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