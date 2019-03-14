شكرا لقرائتكم خبر عن قتل مجموعة من الإبل بطلقات نارية في «جبل إدقس» بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - المدينة المنورة:

باشرت الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة التحقيق في بلاغ مواطن، يفيد بإطلاق النار على مجموعة من الإبل التابعة له في جبل إدقس التابع لمحافظة وادي الفرع.

وكلفت الجهات المختصة، طبيبًا بيطريًّا بالشخوص على الإبل، حيث أفاد في تقريره أن الإبل تعرضت لطلقات نارية بمنطقة الصدر، أدت إلى خروج الدم من الفم والأنف؛ إذ وُجدت آثار لمصارعتها الموت بالأرض المحيطة بها بسبب الطلقات النارية.

وطالب صاحب الإبل، الجهات المعنية بسرعة القبض على الأشخاص الذين قاموا بإطلاق النار على الإبل بهذه الطريقة البشعة.