شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على المقيم المتغيب بالأفلاج متوفى داخل منزل مهجور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الأفلاج:

عثرت فرق الإنقاذ، مساء أمس، على المقيم العربي المتغيب في الأفلاج منذ الثلاثاء الماضي متوفًّى بمنزل طيني مهجور.

وكانت الجهات الأمنية، قد باشرت عصر أمس الأربعاء بلاغ العثور على جثة، تدل مؤشراتها الأولية إلى أنها تعود للمقيم العربي “السيد” البالغ من العمر 49 عاماً، وقد فارق الحياة داخل منزل طيني مهجور شرق المحافظة.

يُذكر أن الجهات ذات الاختصاص بمحافظة الأفلاج كانت قد كثفت بحثها عن مقيم عربي، يعمل في أحد مطاعم الأفلاج، اختفى عن الأنظار منذ الثلاثاء الماضي.