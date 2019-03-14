بنطلون جينز ينقذ حياة رجل من الغرق

استخدم رجل ألماني سرواله ليطفو على سطح الماء لأكثر من 3 ساعات، بعد أن وقع من اليخت الذي كان يبحر به في المياه.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن آرني موركي البالغ من العمر 30 عاما كان يبحر مع شقيقه في خليج تولاجا قبالة نيوزلندا في 6 مارس الجاري، عندما تأرجح اليخت بشكل غير متوقع، مما أدى إلى سقوطه في الماء.

وفشل آرني في التقاط سترة النجاة التي ألقى بها شقيقه له، وسرعان ما حملته المياه بعيداً عن اليخت.

وخلال حديث لصحيفة محلية قال آرني: "لحسن الحظ كنت أعرف خدعة سروال الجينز، ولولا سروالي لم أكن لأعيش لهذه اللحظة".

وبعد أن عقد السروال عند نهاية الساقية، رفعه فوق الماء ليمتلأ بالهواء، وصنع منه سترة نجاة، ساعدته على البقاء طافياً، واستطاعت طائرة إنقاذ مروحية أن تحدد موقعه بعد حوالي 3 ساعات ونصف.