بالصور| "ماكسين ويلي" تصدر مجموعة جديدة من الأحذية السادة والمنقوشة

أصدرت العلامة التجارية الإيطالية "ماكسين ويلي"، مجموعة من الأحذية النسائية الجديدة، تتميز بالجلد الطبيعي ذو الملمس الناعم، وبالعديد من الألوان لكي يتلائم مع جميع الملابس، ومنه الأسود والأزرق والبيج.
وتميزت الأحذية بشكلها المتناسق مع موجة خفيفة من أعلى الحذاء، ولا يعتمد المصمم على الألوان السادة فقط المحددة بلون آخر، ولكن هناك ألوان متداخلة كاللبني والأبيض والبرتقالي والأبيض.
ويتراوح سعر الحذاء الجديد الذي يحمل اسم الماركة العالمية، بين 400 و 900 دولار أمريكي، ويمكن شراؤه من أفرع متاجر ماكسين في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى إمكانية الحصول عليه عبر موقع الشركة على الإنترنت.
وصنعت تلك الأحذية من جلود طبيعية منها جلد النمر والعجل والغزال والثعبان.
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