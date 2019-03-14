شكرا لقرائتكم قتلى بإطلاق نار في مدرسة برازيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برازيليا - أ ف ب، رويترز | منذ ساعة في 14 مارس 2019 - اخر تحديث في 13 مارس 2019 / 19:58

أعلنت الشرطة في مدينة ساو باولو البرازيلية مقتل 9 أشخاص في مدرسة ابتدائية، بعدما دخلها شابان وأطلقا النار.



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وأضافت أن القتلى هم 5 تلاميذ وموظف في المدرسة وشخص كان يقف خارجها، إضافة الى المهاجمين اللذين انتحرا. وذكرت أن 17 شخصاً، معظمهم أطفال، أُصيبوا أيضا بأعيرة نارية في المدرسة ونُقلوا إلى مستشفيات.

وأشارت الشرطة الى ان شابين ملثمَين دخلا المبنى صباحاً وأطلقا النار، قبل انتحارهما.

وبثّت شبكة غلوبو" للتلفزة صور عدد كبير من الأهالي الذين احتشدوا أمام المدرسة، وهم ينتظرون بقلق أخباراً عن أبنائهم.

وتندر حوادث إطلاق النار في مدارس البرازيل، على رغم أنها تشهد واحداً من أعلى معدلات العنف في العالم.