شكرا لقرائتكم اتفاق سوداني - إثيوبي لنشر قوات مشتركة على الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 4 ساعات في 13 مارس 2019 - اخر تحديث في 13 مارس 2019 / 19:07

الخرطوم - أ ف ب - وقّع السودان وإثيوبيا اتفاقاً ينص على نشر قوات مشتركة عند حدودهما "لضبطها ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة"، بحسب ما أعلنت "وكالة الأنباء السودانية" (سونا).



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ويأتي تشكيل قوات مشتركة لحماية أمن الحدود بعد سلسلة محادثات بين مسؤولين كبار في البلدين استمرت شهوراً. وأوردت "سونا" أن وزارتي دفاع السودان وأثيوبيا وقعتا "في رئاسة الأركان المشتركة بالخرطوم على بروتوكول نشر القوات المشتركة على الحدود". وقال رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة السودانية الفريق أول كمال عبد المعروف الماحي إن الدولتين، بهذه الخطوة، ستمضيان "بقوة لضبط كل الإشكالات ومنع الاحتكاكات وحفظ حقوق شعوب المناطق الحدودية، خصوصاً وأن علاقاتنا مع إثيوبيا تاريخية وجوار فضلاً عن توفر الإرادة السياسية بين الرؤساء في البلدين من خلال دعوتهم لأن تكون هنالك شراكات وتعاون".

وأوضح أن الخبراء بين البلدين سيجتمعون بعد أسبوعين في مدينة القضارف، لاستكمال الاستعدادات، وسنخطو خطوات بعيدة في شراكة استراتيجية وتعاون نموذجي لكل القارة الإفريقية وبين دول الجوار". وتشتكي القيادات الأمنية في الجانبين من تهريب الأسلحة والجرائم العابرة للحدود.

وتقيم الخرطوم وأديس أبابا علاقات دبلوماسية وثيقة لكن قضايا حدودية تثير توترات بين البلدين. وغالباً ما يتهم مزارعون سودانيون إثيوبيين بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في ولاية القضارف الحدودية السودانية. ويتهم مزارعون سودانيون متمرّدين إثيوبيين بالتورط في جرائم عابرة للحدود داخل الأراضي السودانية.

في المقابل، تفيد تقارير إعلامية إثيوبية بضبط قوات الأمن في إثيوبيا في عدة مناسبات أسلحة يعتقد أنها مهربة من السودان.