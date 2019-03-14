شكرا لقرائتكم التحالف» يسقط طائرة مسيرة فوق معسكره بالحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 13 مارس 2019 - اخر تحديث في 13 مارس 2019 / 22:09

أسقط تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم (الأربعاء)، طائرة مسيرة (درون) أطلقتها الميليشيات الحوثية فوق سماء معسكر «التحالف» بالحديدة والذي يتواجد فيه الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار.



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وفي شأن متصل، أعلن عضو فريق الحكومة اليمنية الشرعية في محادثات السويد عسكر زعيل، أن الفريق الحكومي بعث رسالة إلى رئيس بعثة الرقابة الأممية ولجنة إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد، بالموافقة على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة بموجب اتفاق السويد قبل يومين، غير أن الأخير رد بأن الحوثيين لم يوافقوا على التنفيذ رغم اللقاءات المتواصلة معهم.

وقال عسكر زعيل عبر حسابه في «تويتر» اليوم،: «‏بعد استلام لوليسغارد رسالة الموافقة من الفريق الحكومي لتنفيذ المرحلة الأولى، قبل يومين، يأتي رده قبل قليل أن الحوثيين لم يوافقوا على التنفيذ رغم لقائه المتواصل معهم من يوم أمس، ولم يصل معهم إلى التفاصيل بشأن تنفيذ الاتفاق».

وتواصل الميليشيات الحوثية عرقلة تنفيذ اتفاق السويد منذ إبرامه قبل ثلاثة أشهر برعاية أممية، والذي ينص على انسحاب الحوثيين من موانئ ومدينة الحديدة.

ويرفض الحوثيون تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين والتفاهمات بشأن تعز، وسط ضغوط أممية ودولية لمحاولة الدفع بتحقيق اختراق في تنفيذ الاتفاق.