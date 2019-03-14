شكرا لقرائتكم عون: لتحرير القضاء من التبعية السياسية والتدخلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 13 مارس 2019 - اخر تحديث في 13 مارس 2019 / 20:12

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ان "مسيرة مكافحة الفساد مستمرة"، ولفت الى انه "حتى يكون العدل اساس الملك لا بد من العمل على تحقيق الاصلاح القضائي وتحرير القضاء من التبعية السياسية والتدخلات بالتزامن مع وقف التجاوزات ومخالفة القوانين".



وقال عون أمام وفد الهيئة التنفيذية للمرشدية العامة للسجون خلال استقباله لاعضائها اليوم (الاربعاء) في قصر بعبدا: "إن ملف السجون سيكون جزءا اساسيا من الملف القضائي الذي سيُبحث بكل تفاصيله وامتداداته خلال المؤتمر الذي سيعقد في القصر الجمهوري لعرض اوضاع القضاء تحت عنوان "نحو عدالة افضل" . واشار الى ان "ازمة السجون في لبنان مرتبطة بأداء السلطة القضائية وعمل المحاكم والنيابات العامة، واي مقاربة لهذه الازمة يفترض ان تتكامل مع معالجة الواقع القضائي في البلاد لانها جزء لا يتجزأ منه".

وكان الوفد عرض "الواقع المزري" للسجون في لبنان. كما تحدث المرشد العام للسجون الخوري جان موره عن الزيارات الدورية التي تقوم بها المرشدية الى السجون في لبنان التي تشكو من الاكتظاظ وغياب الخدمات الاساسية الصحية والاجتماعية والنظافة، اضافة الى الشكوى من تأخير المحاكمات. كما تحدث الاب ايلي نصر عن ضرورة بناء سجون جديدة وتصنيف حالات السجناء والاهتمام بالاحداث والقاصرات منهم وذوي الحاجات الخاصة والامراض النفسية".

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وقدم الوفد لرئيس الجمهورية مذكرة لتفعيل العمل على تحسين اوضاع السجون تضمنت اقتراحات على الاصعدة الانسانية والقانونية والادارية والمالية.

والتقى عون وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني عرض رؤيته لدور وزارته، واهمية تكنولوجيا المعلومات ودور لبنان في تنميتها في مجالات عدة. كذلك تطرق البحث الى الاوضاع العامة في البلاد وعمل الحكومة في المرحلة الراهنة.

كما التقى النائب بهية الحريري واجرى معها جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة والاوضاع العامة. واوضحت الحريري انها عرضت مع رئيس الجمهورية الترتيبات المتعلقة بالاحتفالات التي ستقام السنة المقبلة لمناسبة مئوية لبنان الكبير والتي كانت باشرت في اعدادها منذ العام 2010. واشارت الى ان لجنة مختصة سيتم تشكيلها لوضع برنامج وطني للاحتفالات بالمئوية. وخلال اللقاء قدمت للرئيس عون الهدية التذكارية التي كانت اعدت للمئوية ودرع " منتدى الطائف" الذي وزع في 13 شباط(فبراير) الماضي.

وأجرى عون مع الوزير والنائب السابق غازي العريضي جولة افق تناولت تطورات الوضعين المحلي والاقليمي.