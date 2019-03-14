اعتقال "داعشية" دنماركية لبنانية الأصل في تركيا

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محمد عثمان - الرياض - أنقرة - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 13 مارس 2019 - اخر تحديث في 13 مارس 2019 / 18:56

افادت وكالة "الأناضول" الرسمية للأنباء بأن قوات الأمن التركية اعتقلت اليوم الأربعاء دنماركية تنتمي الى تنظيم "داعش".



وأشارت الى توقيفها خلال عملية للشرطة في مدينة بورصة شمال غربي تركيا. وأضافت ان الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت مذكرة لاعتقال الدنماركية اللبنانية الأصل، والتي انضمت الى "داعش" خلال إقامتها في سورية. وتابعت أنها دخلت تركيا في شكل غير قانوني، وعُثر معها على جواز سفر مزور.

وأشارت الى توقيفها خلال عملية للشرطة في مدينة بورصة شمال غربي تركيا. وأضافت ان الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت مذكرة لاعتقال الدنماركية اللبنانية الأصل، والتي انضمت الى "داعش" خلال إقامتها في سورية. وتابعت أنها دخلت تركيا في شكل غير قانوني، وعُثر معها على جواز سفر مزور.

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