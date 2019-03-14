شكرا لقرائتكم وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بإعلان محافظة حجة «منطقة منكوبة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمّان - «الحياة» | منذ 6 ساعات في 13 مارس 2019 - اخر تحديث في 13 مارس 2019 / 18:44

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، أن عشرات القتلى سقطوا في عمليات قصف نفذتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران خلال الأيام الماضية في محافظة حجة شمال غرب العاصمة صنعاء، مطالباً المجتمع الدولي بإعلانها «منطقة منكوبة».



وقال الأرياني في مؤتمر صحافي في العاصمة الأردنية عمَّان اليوم (الأربعاء)، «تابعتم في الأيام القليلة الماضية الحملة البربرية التي قادتها مليشيات الحوثي الانقلابية على المدنيين من أبناء مديريات منطقة حجور (...) والتي ارتقت في وصفها إلى جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين».

واضاف أن «المليشيات الحوثية الايرانية استخدمت فيها كافة انواع الأسلحة الثقيلة بما في ذلك صواريخ بالستية مستهدفة قرى ومنازل السكان ما تسبب في سقوط أكثر من مئة شهيد جلهم من النساء والأطفال».

وطالب الأرياني المجتمع الدولي «بتشكيل لجنة للوقوف على حجم الكارثة الانسانية في منطقة حجور جراء العدوان الحوثي وإعلانها منطقة منكوبة والضغط على المليشيا لفتح الطريق للإمدادات الغذائية والدوائية».

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وتحدث الوزير عن مئات المصابين وعن «تشريد أكثر من 4200 أسرة من منازلهم بعد حصار خانق فرضته المليشيات الانقلابية على مناطق حجور منذ ما يقارب شهرين».

واوضح أن الميليشيات منعت الدواء والغذاء والمياه الصالحة للشرب من الوصول الى المنطقة ما تسبب بكارثة انسانية حقيقية، مؤكداً أن ما قامت به «من جرائم ممنهجة ضد المدنيين سواء من خلال القصف أو فرض الحصار بغرض التجويع والحرمان والعقاب الجماعي وإرهابهم بتفجير منازلهم (...) يعتبر تحديا صارخا للقانون الدولي الانساني».

وانتقد استمرار الصمت بخصوص هذه «الجرائم» و«الانتهاكات» في منطقة حجور، معتبرا ذلك «وصمة عار تاريخية في جبين المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان».

من جهتها، أكدت رابطة أمهات المختطفين أن 120 مختطفا ماتوا تحت التعذيب في سجون الحوثي، مناشدة المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للإفراج عن اليمنيين.

وأدلت إحدى المختطفات المفرج عنها من سجون الحوثي بشهادتها، مؤكدة «خرجنا إلى مناطق الشرعية بعد تهديدنا بالتصفية».